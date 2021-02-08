الصحة تجهز دوائرها في بغداد والمحافظات بثلاجات حفظ اللقاحات المضادة لكورونا

2021/02/08 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تجهيز دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بثلاجات حفظ اللقاحات المضادة لكورونا والاجهزة والمستلزمات الطبية المتنوعة .واكد علي حسن البلداوي مدير عام الشركة العامة للادوية في الوزارة ، انه :" تم تجهيز دوائر الصحة في ( بغداد الكرخ ، الانبار ، واسط ، البصرة، ديالى ، صلاح الدين ،ميسان ) ، فضلا عن تجهيز المركز العراقي لامراض القلب بمستلزمات طبية قلبية "./انتهى9

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