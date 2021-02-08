السفارة الإيرانية تصدر بياناً بشأن زيارة

2021/02/08 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت السفارة الايرانية في بغداد، اليوم الاثنين، بيانا حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى العراق.

وذكرت السفارة في بيانها، انه "في سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران والعراق وردا على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الى طهران العام الماضي، سيقوم رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بزيارة الى بغداد يوم الاثنين تلبية لدعوة من السيد فائق زيدان بهدف تطوير العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين".

واضافت، ان "رئيس السلطة القضائية الايرانية الذي يرافقه وفد رفيع المستوى سيجري محادثات مع نظيره العراقي فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين".

واوضح البيان بانه "سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كبار مسؤولي جهازي القضاء في البلدين".

واعربت السفارة الايرانية في بغداد عن تمنياتها بالمزيد من النجاح وتعزيز اواصر الصداقة بين البلدين الجارين ايران والعراق.

واعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس الاحد، أن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، سيزور العراق اليوم الاثنين.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين الموافق 8-2-2021 على رأس وفد قضائي عالي المستوى".

وأضاف البيان، أن "الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في إطار التعاون القضائي والقانوني".

وأشار إلى أنه "سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق".

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