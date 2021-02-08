الصين تؤكد عدم تسجيل أي إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ نحو شهرين

2021/02/08 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

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