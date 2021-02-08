النفط يقفز فوق 60 دولارا للبرميل

2021/02/08 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى، اليوم الاثنين، 60 دولارا للبرميل وذلك لأول مرة منذ كانون الثاني 2020.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77% ما يصل إلى 60.01 دولارا للبرميل.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18% إلى 57.53 دولار.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم، ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض “كوفيد-19” ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

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