اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة

2021/02/08 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنطلق، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمشاركة العراق لمناقشة الاوضاع العربية الراهنة واخر المستجدات على الساحة الدولية.ويناقش الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية التي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد وصل الى القاهرة امس الاحد على رأس وفد والتقى أمينها العام احمد ابو الغيط وزار الملحق التابع للجامعة الذي شارك العراق فيه بنسبة 100 % .واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف ان “وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع كبار المسؤولين في مصر اخر ما توصلت اليه اللجان المشتركة في اعمال اللجنة ، وسيبحث أيضاً آخر المُستجدّات ذات الاهتمام المُشترَك على الساحة العربيّة، مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع”.



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