السفارة الإيرانية تبين تفاصيل زيارة رئيسي الى العراق

2021/02/08 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اصدرت السفارة الإيرانية في بغداد، الاثنين، بيانا حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى العراق.وجاء في بيان السفارة الذي نشرته “ارنا” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “وفي سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران والعراق وردا على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الى طهران العام الماضي، سيقوم رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بزيارة الى بغداد يوم الاثنين تلبية لدعوة من السيد فائق زيدان بهدف تطوير العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين”.وأضاف البيان، ان “رئيس السلطة القضائية الايرانية الذي يرافقه وفد رفيع المستوى سيجري محادثات مع نظيره العراقي فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين”، مبينا أنه “سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كبار مسؤولي جهازي القضاء في البلدين”.واعربت السفارة الايرانية في بغداد عن “تمنياتها بالمزيد من النجاح وتعزيز اواصر الصداقة بين البلدين الجارين ايران والعراق”.وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد اعلن امس الأحد، ان رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي، سيزور بغداد يوم الإثنين.



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