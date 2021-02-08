"الخطر ما زال موجودا".. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" في المرفأ

2021/02/08 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة "NTV" الألمانية عن شركة "كومبي ليفت" (Combi Lift)، التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية المعثور عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار، قولها إنها تساعد لبنان على منع حدوث كارثة تدميرية ثانية كتلك التي حصلت في 4 أغسطس الماضي.

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