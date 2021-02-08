مطلوبون وحزام ناسف.. حصيلة عمليات أمنية بصلاح الدين

2021/02/08 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة صلاح الدين، الإثنين، القبض على عدد من المتهمين، وضبطت حزاماً ناسفاً وقنابر هاون في عمليات أمنية بالمحافظة.

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وقالت مديرية الشرطة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 شباط 2021): إنه "تمكنت مفارز أقسام شرطة صلاح الدين في اقضية سامراء، يثرب، العلم، اشور، آمرلي، الشرقاط، بلد، من إلقاء القبض على 11 متهما بينهما اثنان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف، "وتمكنت المفارز من العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الإرهابي ضمن قاطع مسؤولية فوج الطوارئ ١٢ في قضاء بيجي والعثور على كدس عتاد يحتوي على ١٩ قنبرة هاون قديمة خلف الحي الصناعي لمدينة سامراء".

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