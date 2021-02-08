باريس سان جيرمان يظفر بنقاط كلاسيكو فرنسا

2021/02/08 | 10:08 - المصدر: سفن سكاي

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حسم باريس سان جيرمان كلاسيكو فرنسا وذلّل الفارق مع ليل وليون مستثمراً تراجع أداء مارسيليا.

وهيمن باريس سان جيرمان على مباراته مع مضيفه مارسيليا محققاً فوزاً ثميناً 2-0 يوم الأحد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان حامل اللقب الفريق الأكثر خطورة وافتتح التسجيل مبكراً بفضل كيليان مبابي (9) بعد اختراقه المميز لدفاع أصحاب الأرض.

وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة الإيطالي فلورينزي (24) ليؤكد فوز سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليون الثاني وثلاث نقاط عن ليل المتصدر.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد باييت بسبب الخشونة على الإيطالي فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

وعادل باريس سان جيرمان الكفتين في تاريخ المواجهات أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي ب32 فوز لكل فريق مقابل 19 تعادل في 83 مباراة.

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