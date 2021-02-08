2021/02/08 | 10:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 270 حالة عنف أسري في ميسان خلال العام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/08 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (270 حالة عنف أسري في ميسان خلال العام الماضي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (270 حالة عنف أسري في ميسان خلال العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).