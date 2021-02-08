2021/02/08 | 10:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم أمرأة تحمل جواز سفر مزور في محافظة البصرة.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز مركز شرطة الشلامجة الحدودي التابع لقسم شرطة شط العرب ضمن مديرية شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل”.وأضافت “فيما تمكنت مفارز مركز شرطة المطار التابع لقسم شرطة البلدة الثانية من القبض على متهمة تحمل جواز سفر مزور كانت تروم السفر به خارج القطر”.وتابعت أن “مفارز دوريات النجدة من القبض على متهم مطلوب قضائيا إلى مركز شرطة الدير وفق المادة (٤١٣)ق.ع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم قاتل ومزورة..



شرطة البصرة تلقي القبض على عدد من المتهمين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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