العيادات الطبية الشعبية تجهز النازحين في بغداد ونينوى بأدوية الأمراض المزمنة

2021/02/08 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت دائرة العيادات الطبية الشعبية

وجبة جديدة من ادوية الامراض المزمنة

على النازحين في بغداد ونينوى وحسب

ماتقتضيه المصلحة العامة

وقال مدير عام الدائرة الدكتور محمد علي

الفرطوسي لوكالة نون الخبرية أن

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