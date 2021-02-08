الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 2

2021/02/08 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو استكملنا ما يؤشر على سماحة الدين

الإسلامي نجد أنه :

5 ـ أن الإسلام أباح الزواج من

الكتابيَّة مع بقائها على دينها، فلو

كان الإسلام يُجبِر أحدًا على اعتناقه

لأجبر الزوجة ع

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