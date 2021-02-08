2021/02/08 | 10:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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ولو استكملنا ما يؤشر على سماحة الدين
الإسلامي نجد أنه :
5 ـ أن الإسلام أباح الزواج من
الكتابيَّة مع بقائها على دينها، فلو
كان الإسلام يُجبِر أحدًا على اعتناقه
لأجبر الزوجة ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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