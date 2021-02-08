النزاهة تضبط كاتب عدل على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيل معامل وهميَّة

2021/02/08 | 10:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط كاتب عدل ومتَّهم آخر في محافظة النجف الأشرف، على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيلٍ لسبعة معامل وهميَّة لتسلُّم الحبوب في المحافظة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تَّمت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بقيام فريقٍ من مكتب تحقيق النجف الأشرف، بضبط كاتب عدل ومُتَّهم …

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