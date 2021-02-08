سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولارا

2021/02/08 | 10:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي، 60 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات التداول، اليوم الاثنين.وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77% ما يصل إلى 60.01 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18% إلى 57.53 دولار.ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل …

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