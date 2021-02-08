موقف الحزب الشيوعي السوداني من الاقتصاد السوداني المتدهور - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/02/08 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص برنامج الحزب الشيوعي السوداني العديد من السلبيات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد السوداني والتي انعكست بدورها وأثرت تأثيرا كبيرا على حياة الشعب السوداني وحياة الكادحين بشكل خاص , مشيرا الى فشل التوجهات الرأسمالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من نصف قرن من الزمان في ظل الاستقلال.



وصاحب الفشل سياسة التنمية الرأسمالية في السودان من خلال :1. عدم انتشال البلاد من التخلف , بل بالعكس ف ......





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