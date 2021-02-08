2021/02/08 | 10:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مجددا..أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم الاثنين

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لليوم الاثنين (8 شباط 2021).

سعر بيع الدولار 146,250

سعر شراء الدولار 145,250

100 يورو

120,40 دولار

100 باوند

137,30 دولار

100 دولار

706,16 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1814,60$

سعر برميل نفط الخام برنت

59,90 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي

57,43 دولار

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