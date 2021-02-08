محمود عثمان لـ/ نينا/ : المشكلة بين بغداد والاقليم حول الموازنة سياسية اكثر من كونها اقتصادية ومالية

2021/02/08 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد السياسي الكردي محمود عثمان :" ان المشكلة بين بغداد والاقليم حول الموازنة سياسية اكثر من كونها اقتصادية ومالية ".وقال عثمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان وفدا سياسيا جديدا من اقليم كردستان سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحل مشكلة حصة الاقليم في الموازنة قبل التصويت عليها في البرلمان "، لافتا الى :" ان الوفود الكردية السابقة لم تتوصل الى حل جذري لمشكلة حصة الاقليم ".واوضح :" ان الاقليم وافق على تزويد بغداد بـ 250 الف برميل يوميا وارسال ايرادات المنافذ ، ولكن لم يوافق على تسليم ملف النفط والغاز بشكل كامل الى بغداد ، والذي تطالب به بعض القوى السياسية ".واشار الى :" ان حكومة الكاظمي موافقة على تسلم النفط والايرادات من الاقليم ، ولكن المشكلة تكمن في الكتل السياسية ، لذا فان الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا سيكون من السياسيين للقاء تلك الكتل ، لحل تلك الاشكالات "./انتهى9

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