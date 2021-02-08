اليوم في ابوظبي .. انطلاق سلسلة اعمال السينما العربية المعاصرة

2021/02/08 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي / نينا / تنطلق اليوم ، افتراضيا ، فعاليات الموسم الرابع من سلسلة اعمال السينما العربية المعاصرة "سينمانا" التي ينظمها مركز الفنون في جامعة نيويورك ابو ظبي بالتعاون مع برنامج السينما والاعلام الجديد في جامعتي نيويورك ابو ظبي والسوربون ابو ظبي.وتأتي " سينمانا " في اطار فعاليات الموسم السادس لمركز الفنون الذي يقام تحت شعار " الجسر"، وستتيح للجماهير فرصة المشاركة في جلسات نقاش تفاعلية حول مواضيع هذه الافلام من خلال مناقشات مع صانعي الافلام.وقال اسكندر قبطي استاذ الفنون المشارك في السينما بجامعة نيويورك ابو ظبي:" ستعرض الافلام التي نالت استحسان النقاد والحائزة على جوائز والتي ستخلق منصة للحوار المفتوح حول الفن والسينما والقضايا الثقافية والاجتماعية المتنوعة التي سلطت هذه الأفلام الضوء عليها".من جانبه قال كليو شافنو الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة السوربون أبو ظبي " إن السينما تعتبر من أهم السبل التي تسهم في تقريب الناس من بعضهم البعض، وستقدم افلام من مصر وفلسطين، بالإضافة إلى ثلاثة أفلام إماراتية قصيرة ".فيما اكدت ريم صالح، المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية والشراكات في مركز الفنون بجامعة نيويورك :" ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم ثروة من صانعي الأفلام الشباب الموهوبين والذين تعكس أعمالهم الطبيعة المتنوعة لمنطقتنا"./ انتهى

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