تسجيل 270 دعوى خاصة بالعنف الاسري في ميسان خلال العام الماضي

2021/02/08 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قاضي اول محكمة جنح العمارة والمختص بنظر دعاوى محكمة جنح العنف الأسري مارد حمود كاظم عن تسجيل اكثر من 270 دعوى عنف اسري خلال العام الماضي.

وقال كاظم في بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المحكمة سجلت خلال العام الماضي 270 دعوى عنف اسري في المحافظة واصدرت العديد من الاحكام بحق المتسببين بتلك الافعال".



لافتا الى أن "بعض الأحكام وصلت إلى الحبس البسيط بحق ازواج قاموا بتعنيف زوجاتهم".

واضاف كاظم أن "أبرز الدعاوى هي العنف بالضرب من قبل الأزواج وكذلك اغلب الجرائم هي قذف وسب وتشهير وأن معظم هذه القضايا تنتهي بالصلح بينهم حفاظا على الحياة الزوجية".يذكر بأن مجلس القضاء الأعلى قد وجه بتشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالعنف الأسري في مركز كل منطقة استئنافية بموجب البيان رقم 9 في 10-1-2021 كما قرر في جلسته الرابعة بتاريخ 24 -1-2021 والحاقا بالبيان انف الذكر ان يكون التحقق والمحاكمة في شكاوى العنف الاسري حسب الاختصاص المكاني لمواجهة العنف الاسري والحد من حالات انتشاره بما يمكن المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة بسهولة ويسر تبعا للمكان الذي وقع فيه العنف الخاضع لولاية المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا تحقيقيا للمصلحة العامة".

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