وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية كيفية التعامل مع ادارة بايدن

2021/02/08 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع أمين جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، كيفية التعامل مع ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن.وقالت الخارجية في بيان، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين، التقى، مع أحمد أبو الغيط الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة، وتشاور الجانبان حول التحضيرات اللازمة لانعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة […]

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