كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. العراق في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات

2021/02/08 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء العراق في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الدول تضرراً بجائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة، بوصول عدد إجمالي الإصابات إلى 627 ألفاً و416، والوفيات إلى 13 ألفاً و111 عراقياً، مسجلاً نسبة 2.09 في المائة وفيات من بين مرضى كوفيد - 19، بحسب رسم بياني لوكالة "فرانس برس".

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