2021/02/08 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن القبض على ١٥ ارهابيا في نينوى، مبينة ان من بينهم “ابو انس وابو قتادة وابو البراء”.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية […]

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