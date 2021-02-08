محاكم ميسان تسجل أكثر من 270 دعوى عنف أسري خلال عام واحد

2021/02/08 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، تسجيل أكثر من 270 دعوى عنف أسري في محكمة جنح العمارة خلال العام الماضي.

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وقال قاضي محكمة جنح العمارة مارد حمود كاظم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 شباط 2021) ، إن "المحكمة سجلت خلال العام الماضي 270 دعوى عنف اسري في المحافظة وأصدرت العديد من الأحكام بحق المتسببين بتلك الأفعال"، لافتا إلى أن "بعض الأحكام وصلت إلى الحبس البسيط بحق ازواج قاموا بتعنيف زوجاتهم".

وأضاف كاظم أن "أبرز الدعاوى هي العنف بالضرب من قبل الأزواج وكذلك اغلب الجرائم هي قذف وسب وتشهير وأن معظم هذه القضايا تنتهي بالصلح بينهم حفاظا على الحياة الزوجية".

وأشار البيان إلى أن "مجلس القضاء الأعلى قد وجه بتشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالعنف الأسري في مركز كل منطقة استئنافية بموجب البيان رقم 9 في 10-1-2021 كما قرر في جلسته الرابعة بتاريخ 24 -1-2021 والحاقا بالبيان أن يكون التحقق والمحاكمة في شكاوى العنف الاسري حسب الاختصاص المكاني لمواجهة العنف الاسري والحد من حالات انتشاره بما يمكن المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة بسهولة ويسر تبعا للمكان الذي وقع فيه العنف الخاضع لولاية المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا تحقيقيا للمصلحة العامة".

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