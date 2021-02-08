2021/02/08 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على (١٥) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب)لانتمائهم لعصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 15 إرهابياً بداعش بعمليات منفصلة في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 15 إرهابياً بداعش بعمليات منفصلة في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 15 إرهابياً بداعش بعمليات منفصلة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).