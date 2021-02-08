جنح العمارة المختصة بالعنف الأسري تسجل 270 دعوى خلال العام الماضي

2021/02/08 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ اعلنت محكمة جنج العمارة، المختصة بالعنف الأسري، اليوم الإثنين، عن تسجيل أكثر من 270 دعوى خلال العام الماضي.وقال قاضي المحكمة، مارد حمود كاظم في بيان تلقاه “المركز الخبري”، إن “المحكمة سجلت خلال العام الماضي 270 دعوى عنف اسري في المحافظة واصدرت العديد من الاحكام بحق المتسببين بتلك الافعال”، لافتا […]

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