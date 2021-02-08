انطلاق حملة امنية في خورماتو

2021/02/08 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الرد السريع يوم الاثنين 2021/1/8 حملة امنية في قضاء خورماتو.

وافاد مراسلنا، ان حملة تفتيش انطلقت صباح اليوم، بعدة احياء خورماتو، بحثا عن اسلحة غير مرخصة والمطلوبين للعدالة.

واضاف: ان الحملة مازالت مستمرة.

PUKmedia خاص

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