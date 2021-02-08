2021/02/08 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إلى المحكمة للرد رسميا على تهم الفساد الموجهة إليه، مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.وظهر نتانياهو الذي يصف الاتهامات ضده … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو يصل إلى المحكمة الخاصة بتهم الفساد الموجهة إليه) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتانياهو يصل إلى المحكمة الخاصة بتهم الفساد الموجهة إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).