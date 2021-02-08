من جديد.. ارتفاع بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم

2021/02/08 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ارتفع سعر صرف الدولار مجددا، الاثنين، امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 8 شباط 2021، 145,800 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي) 145,250 إلى 146,250 دينارا.

وبلغ سعر الصرف في البصرة / بورصة

145,800

الموصل / جملة

145,850

السليمانية / بورصة

145,900

النجف / بورصة

145,900

اربيل / بورصة

145,850

الديوانية / جملة

145,850

ديالى / جملة

146,000

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية:

سعر 100 يورو = 120,40 دولارا .

100 باوند = 137,30 دولارا

100 دولار = 706,16 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالميا = 1814,60$.

سعر برميل نفط الخام برنت = 59,90 دولارا

سعر برميل نفط الخام الاميركي= 57,43 دولارا.

ر.إ

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