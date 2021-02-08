العمليات المشتركة تؤكد استلامها معدات عسكرية من التحالف الدولي

2021/02/08 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الاثنين، استلام العراق معدات عسكرية

من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز

في قاعدة الأسد الجوية.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء

تحسين الخفاجي في بيان صحفي، إن "

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