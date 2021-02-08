كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. العراق في المركز الثاني بعد ايران بالوفيات

2021/02/08 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء العراق في المرتبة الثانية ضمن

قائمة أكثر الدول تضرراً بجائحة فيروس

كورونا المستجد في المنطقة من حيث عدد

الوفيات، بوصول عدد إجمالي الإصابات

إلى 627 ألفاً و416، والوفيات إلى 13 ألفاً

و111 عراقياً، م

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