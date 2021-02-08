الاستخبارات: القبض على 15 “داعشيا” بعمليات منفصلة في نينوى

2021/02/08 | 10:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن القاء القبض على 15 عنصرا بتنظيم “ داعش” الإجرامي خلال عمليات منفصلة في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على (١٥) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب)لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي”.وأضاف البيان أن “ الإرهابيين يعلمون بما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان و البيلاوي والشرطة اللا إسلامية ، تحت كنى واسماء مختلفة ، فضلاً عن عمل الارهابي المكنى ابو انس انتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين و الارهابي المكنى ابوقتادة عسكر قاطع تل عبطة والارهابي ابو البراء في الهندسة العسكرية”.وأوضح أنه “خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.



وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.



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