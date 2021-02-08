المالية النيابية: احتياطات البنك المركزي لن تُمَسَّ في الموازنة

2021/02/08 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، فيما أشارت إلى أن احتياطات البنك المركزي لن تُمسَّ في الموازنة العامة لعام 2021.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن “مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً”، مبيناً أن “وزارة المالية تقوم […]

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