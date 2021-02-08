مجلس أربيل يعقد جلسة لانتخاب محافظ جديد

2021/02/08 | 10:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..بدأ مجلس محافظة أربيل بعقد جلسة لانتخاب محافظة جديد للمدينة، خلفا للمحافظ السابق فرست صوفي الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.وقال مراسل /المعلومة /، إن اجتماعات عديدة سبقت عقد الجلسة بين المرشح الأبرز أوميد خوشناو، وهو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم وبين الكتل داخل المجلس.وأضاف أن، ثلاث كتل قاطعت الجلسة، هي التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، فيما يتوقع أن تشهد الجلسة انتخاب خوشناو بأغلبية الحضور.انتهى/ 25 ع

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