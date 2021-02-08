أسباب ودواعي الرصد والنقد للسلبيات في المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/08 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي حينما تحدث تغييرات سياسية واقتصادية جذرية في المجتمع تفرز ظاهرتين مادية ومعنوية ..



المادية تكون أسرع من المعنوية ..



المادية تتعلق بالحياة المعاشية والاقتصادية في المجتمع ...



أما المعنوية فهي تتعلق بالقيم الروحية للمجتمع مثل التقاليد والعادات والعرف الاجتماعي ..



الحالة الأولى التي هي القيم المادية مثال ذلك حينما تحدث التغييرات الجذرية (الثورية) في المجتمع تؤدي إلى زيادة الرواتب وإنعاش المجتمع والسو ......





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