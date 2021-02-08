2021/02/08 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور رد...



وهــامــش...كتب الزميل الرائع..



والرفيق الطيب سيمون خوري..



من اليونان..



على صفحته الفيسبوكية..



الصرخة المخنوقة التالية :(مرحبا .. لدي سؤال عام هل بقي شىء يستحق التضحية من أجله ..؟! في هذا العالم العربي المؤلف من عالمين حزام بلدان الفقر ، وحزام بلدان البترو دولار النفطية .؟؟ماذا كان حصاد ما يسمى بالربيع العربي ...؟ مزيد من الخيبة السياسية وسقوط كافة ادعياء العمل السياسي الذي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد... وهامش... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد... وهامش... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).