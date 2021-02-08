اعتقال 15 ارهابيا في محافظة نينوى

2021/02/08 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن اعتقال 15 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش الارهابي بعمليات منفصلة في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: خلال عمليات متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ولتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على 15 ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بمايسمى بقاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشرطة اللا إسلامية، تحت كنى واسماء مختلفة، فضلاً عن عمل الارهابي المكنى ابو انس كانتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين والارهابي المكنى ابوقتادة بصفة عسكر في قاطع تل عبطة والارهابي ابو البراء في الهندسة العسكرية.

وتابع البيان: خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.



وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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