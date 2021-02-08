اقليم كردستان.. لا نريد معادلة رابح وخاسر مع بغداد

2021/02/08 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وصف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أجواء المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قانون الموازنة والملفات العالقة بـ "الإيجابية".

وقال طالباني في تصريح صحافي إن "الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ"، موضحاً أن "حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5 % بعد طرح المصاريف السيادية".

ودعا إلى "إعادة تأسيس شركة (سومو) بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة شفافة بما فيه نفط الإقليم"، فيما نفى "اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً"، مبيناً أن "الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية".

واوضح طالباني، "نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً".

وأشار طالباني، إلى ضرورة "الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة"، مبيناً أن "الحوارات مع بغداد إيجابية، ومستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام، ونحن قريبون من إيجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين".

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