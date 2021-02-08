توضيح جديد من المالية النيابية بشأن إلغاء مزاد العملة وتحديد سعر الصرف

2021/02/08 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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تحديد سعر الصرف

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصر ولا يمكن التدخل في عمله، فيما كشفت عن توجه لإلغاء مزاد العملة، لافتة إلى ان احتياطات البنك المركزي لن تمس في الموازنة العامة لعام 2021.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، اليوم، 8 شباط 2021، إن "مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانونا ملزما للحكومة ونافذا ووزارة المالية تقوم بعد ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة".

وتابع أن "عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 ترليونا إلى 24 ترليونا فقط، حيث كان مخطط الإقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليونا، إلَا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولارا".

وأضاف ان " العجز سيختفي قريبا وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعا"، مؤكدا ان "احتياطات البنك المركزي لن تمس على الاطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية".

وأشار الصفار، إلى أن "هناك توجها لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلا في العراق"، موضحا أن "آلية مزاد العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف".

وبين أن "هناك زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول اعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل"، لافتا إلى أن "الموازنة تحمل رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة".

وأوضح أن "اللجنة ستعقد اجتماعا مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر والخروج بمشروع الموازنة الذي يمكن تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان".

وفيما يتعلق بتحديد سعر صرف الدولار، أكد الصفار أن "سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصرا ولا يمكن التدخل في عمله كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي".

وكان رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، أكد أمس الاحد، جمع تواقيع نيابية لتحديد سعر الصرف بـ 130 الف دينار مقابل الـ 100 دولار، حيث أفاد بان "اغلب الشركات والمقاولين تابعين للاحزاب السياسية والمواطن تضرر من سعر رفع الدولار".

ر.إ

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