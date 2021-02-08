2021/02/08 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

244 مشاهدة

تجاوز سعر نفط برنت، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي الى 60 دولارا للبرميل.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77% ما يصل إلى 60.01 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18% إلى 57.53 دولار.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم، ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19" ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت اتفاقيات "أوبك +" حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، والتي بموجبها ستخفض بعض الدول الإنتاج بحوالي 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل من حصة السعودية وحدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يسجل ارتفاعا .. 60 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يسجل ارتفاعا .. 60 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).