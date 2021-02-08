المرشد الايراني يشدد: لا عودة للالتزامات النووية إلا بعد رفع العقوبات

2021/02/08 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت إيران من جديد على رفضها العودة

إلى التزاماتها النووية وفق الاتفاق

الذي انسحبت منه الولايات المتحدة

منفردة ما لم ترفع واشنطن العقوبات

المشددة التي فرضتها عليها إدارة

الرئيس السابق دونالد ترامب.

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