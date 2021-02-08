شركة ألمانية تنقذ بيروت من

2021/02/08 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة "NTV" الألمانية عن شركة "كومبي

ليفت" (Combi Lift)، التي أسندت إليها مهمة

التخلص من المواد الكيميائية المعثور

عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار،

قولها إنها تساعد لبنان على منع حدوث

كارثة تدمير

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