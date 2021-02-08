النزاهة: ضبط كاتب عدل وشخص آخر بتهم فساد في النجف

2021/02/08 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط كاتب عدل ومتَّهم آخر في محافظة النجف الأشرف، قاما بتأييد شهادات تسجيلٍ لسبعة معامل وهميَّة لتسلُّم الحبوب في المحافظة.

دائرة التحقيقات بالهيئة قالت في بيان إن فريق عمل من مكتب محافظة النجف تمكن من ضبط شهادات تسجيل المعامل الوهمية لمصلحة عددٍ من الأشخاص، تم اصدارها لغرض تسلُّم حصةٍ من الحبوب تصلُ إلى آلاف الأطنان من الشركة العامَّة لتجارة الحبوب فرع النجف، إضافة الى ضبط أصل شهادات التسجيل الخاصَّة بمكائن تلك المعامل ومحاضر الكشوفات وأصل سجل تسجيل المكائن، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة بيَّـنت أن جميع الكشوفات وهميَّةٌ وغير حقيقيَّةٍ.

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