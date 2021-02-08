خوشناو محافظا لأربيل خلفا لصوفي

2021/02/08 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو، على ثقة مجلس محافظة أربيل ليصبح المحافظ الثاني والأربعين في تاريخ المحافظة، وسط مقاطعة عدد من الكتل داخل المجلس.

وجاء اختيار خوشناو من بين ثلاثة مرشحين للمنصب الذي كان يدار بالوكالة منذ وفاة المحافظ السابق فرست صوفي الذي توفي في تشرين الثاني من العام الماضي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، في حين قاطع أعضاء المجلس من كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير جلسة التصويت التي حصل خلالها خوشناو على ثمانية عشر صوتا.

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