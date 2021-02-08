المشتركة: التحالف الدولي يُجهِّز حرس الحدود بكاميرات حرارية

2021/02/08 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود بكاميرات حرارية.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته".

وأكد، أن "التحالف الدولي باشر تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية".

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