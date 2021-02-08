هيئة النزاهة تضبط كاتب عدل في النجف لتأييده شهادات تسجيل 7 معامل وهمية لتسلم الحبوب

2021/02/08 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، ضبط كاتب عدل ومتَّهم آخر في محافظة النجف؛ على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيلٍ لسبعة معامل وهميَّة لتسلُّم الحبوب في المحافظة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة: بأن فريقاً من مكتب تحقيق النجف قامت بضبط كاتب … Readmore

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