لعدم استلامهم رواتب لأكثر من عام.. المئات من موظفي صحة نينوى يتظاهرون

2021/02/08 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخرج المئات من موظفي صحة نينوى من المعينين في الوجبة الثالثة في العام 2020، في تظاهرة أمام دائرة صحة نينوى، احتجاجا على عدم استلامهم رواتبهم منذ مباشرتهم مطلع العام الماضي، وتعد هذه التظاهرة هي الثالثة لهم خلال هذه الفترة، فيما لم تلاقِ مطالباتهم السابقة أي استجابة.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي أن “هؤلاء …

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