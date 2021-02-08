نينوى.. القبض على 15 منتمي لداعش بعمليات منفصلة

2021/02/08 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على 15 إرهابي ينتمون لداعش بعمليات منفصلة في محافظة نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية …

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