قيادي بالحكمة يتحدث عن آخر تطورات التحالفات السياسية في العراق- عاجل

2021/02/08 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في التيار الحكمة علي الجوراني، الاثنين (8 شباط 2021)، ان حوارات القوى السياسية بشأن تشكيل التحالفات الانتخابية مازالت مستمرة.

وقال الجوراني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية مازالت مستمرة في حوارات ومفاوضات تشكيل التحالفات الانتخابية، كما هناك قوى تريد خوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد، وتشكل تحالفات ما بعد الانتخابات، وهذه الحوارات لم تحسم بعد".

وبين ان "هناك تحالفات انتخابية سوف تشكل خصوصاً ان تيار الحكمة يسعى الى تشكيل تحالف عابر للطائفية، يضم قوى سياسية بارزة ومؤثرة شيعية وسنية وكردية".

وأشار القيادي بالحكمة، إلى أنه "ربما يكون الاعلان عن هكذا تحالف قبل موعد اغلاق التحالفات بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات".

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