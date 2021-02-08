القبض على 11 متهما وضبط حزام ناسف من مخلفات داعش في صلاح الدين

2021/02/08 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ القت القوات الامنية القبض على 11 متهما وضبطت حزاما ناسفا من مخلفات داعش في صلاح الدين.وذكر بيان لقيادة شرطة صلاح الدين ، ان مفارزها القت القبض على 11 متهما ، بينهم اثنان وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب" .واضاف البيان انه :" تم العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الارهابي في قضاء بيجي وعلى مخبأ عتاد يحتوي على ١٩ قنبرة هاون قديمة خلف الحي الصناعي بمدينة سامراء "./انتهى9

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